Oggi è l’ultimo giorno per attivare Fastweb Casa, l’offerta per telefonia fissa che ti regala un anno di abbonamento Xbox Live Gold, per giocare online con i tuoi amici ed accedere ad una serie di contenuti esclusivi e giochi gratuiti aggiornati mensilmente. L’offerta può essere un vero affare per chi è in possesso di una Xbox o ha intenzione di acquistare la console in futuro, dal momento in cui offre dodici mesi di abbonamento gratuito.

Fastweb Casa, l’offerta che ti regala un anno di Xbox Live Gold

L’offerta Fastweb Casa può essere attivata esclusivamente Online, compilando l’apposito modulo ed include Internet illimitato fino ad 1 Gigabit/s, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, modem FASTGate ed il servizio assistenza clienti MyFastweb, al costo mensile di 29,95 euro anziché 34,95 euro. Il prezzo include anche i costi di attivazione dell’offerta.

Per quanto riguarda le velocità di navigazione che possono essere raggiunte attivando l’offerta Fastweb Casa, queste dipendono dalla propria zona di riferimento. Nello specifico: nelle aree coperte da Fibra Fastweb FTTH si potrà navigare fino ad 1 Gigabit/s in download e fino a 200 Mbit/s in upload; nelle aree coperte dalla Fibra mista rame FTTN, invece, si potrà navigare fino a 100 o 200 Mbit/s in download e fino a 20 Mbit/s in upload; infine, nelle aree coperte da ADSL rame Fastweb si potrà navigare fino a 20 Megabit/s in download e 1 Megabit/s in upload, mentre nelle aree coperte da ADSL rame fuori rete Fastweb fino a 6 Megabit/s in download.

Inoltre, in caso di disattivazione dell’offerta, verrà addebitato solamente un importo di di 29,95€ IVA inclusa, per il ristoro dei costi sostenuti dall’operatore per la cessione o il trasferimento della linea.