Euronics, per mano del socio SIEM, è riuscita a presentare una campagna promozionale davvero interessante, sia per quantità, che proprio per la qualità dei prodotti effettivamente posti al suo interno. Le riduzioni applicate sono, in alcuni casi da primato, peccato presenti una limitazione molto importante.

Come molto spesso accade quando parliamo di Euronics o Trony, il volantino non risulta essere fruibile su tutto il territorio nazionale, ma è limitato esclusivamente ad una specifica porzione di punti vendita. Nel nostro caso gli acquisti potranno essere completati solo presso Euronics SIEM, non altrove in Italia o sul sito ufficiale.

Volantino Euronics: come fare per risparmiare

Il volantino Euronics vi farà risparmiare al massimo, senza pretendere che scegliate un prodotto piuttosto che un altro. Il meccanismo alla base della campagna promozionale è davvero interessante, l’utente potrà recarsi in negozio per acquistare praticamente ciò che vuole, poi una volta giunto in cassa riceverà uno sconto fisso, proporzionale al raggiungimento di una determinata soglia di spesa.

I tagli disponibili sono i seguenti: 30 euro su 300 euro, 100 euro su 600 euro, 200 euro su 1000 euro, 500 euro su 2000 euro. E’ importante ricordare, ad ogni modo, che non si trattano di rimborsi successivi all’acquisto (i cosiddetti cashback), né di buoni da utilizzare in un secondo momento, ma di veri e propri sconti immediati sullo scontrino finale.

Tutti i dettagli in merito alla campagna promozionale li trovate nel nostro articolo, senza dimenticare che gli acquisti sono effettuabili solo da Euronics SIEM.