Esselunga straccia Unieuro con il volantino più pazzo degli ultimi mesi, l’azienda è stata perfettamente in grado di innovare nuovamente in un settore ormai fermo ai fasti del passato, riuscendo periodicamente a lanciare campagne sempre più invitanti e dai prezzi più bassi in assoluto.

La scorsa settimana vi parlavamo della riduzione applicata sull’Apple iPhone 7, oggi è il turno della Xiaomi Mi Band 4. L’offerta tech inclusa all’interno del volantino Esselunga, è importante ricordarlo, risulta essere fruibile in esclusiva presso i punti vendita, gli utenti non possono comunque pensare di acquistare i prodotti elencati sul sito ufficiale dell’azienda. La scadenza della campagna è fissata al 10 giugno 2020.

Per non perdere i codici sconto Amazon e le ultime offerte, ISCRIVETEVI al nostro canale Telegram.

Volantino Esselunga: questi prezzi sono incredibili

Acquistata in tutto il mondo e desiderata ogni giorno da un numero sempre crescente di utenti, la Xiaomi Mi Band 4 nasce come la smartband dal migliore rapporto qualità/prezzo in assoluto.

Tra le caratteristiche tecniche spiccano senza dubbio il display touchscreen a colori (AMOLED da 0,95 pollici), una batteria in grado di garantire un utilizzo continuativo di oltre 20 giorni, nonché tutte le misurazioni di base (sonno, distanza percorsa, passi e calorie), con l’aggiunta del riconoscimento del battito cardiaco. Compatibile con smartphone Android e iOS, è il best buy assoluto del 2020.

Cosa la rende così speciale? sicuramente il prezzo di vendita, gli utenti la potranno acquistare da Esselunga a soli 19,90 euro, con annessa ovviamente la garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi (da esercitare sempre nel negozio di acquisto).