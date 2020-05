Il motore diesel, nonostante gli enormi sforzi ed i passi in avanti compiuti dalla motorizzazione elettrica, è ancora il più preferito dagli utenti di tutto il mondo, godendo di consensi in ogni dove. Indipendentemente dalla situazione attuale, il futuro però sembra essere interamente nelle mani dello zero emissioni.

L’inquinamento deve essere fermato, o almeno ridotto il più possibile, consapevoli che l’adozione di una motorizzazione elettrica non risolva tutti i problemi del mondo, può comunque essere considerata un piccolo passo verso un futuro più green ed un mondo meno inquinato per le generazioni future.

L’utente medio, tuttavia, non riesce a guardare oltre il proprio naso, di conseguenza nel momento dell’acquisto di una nuova autovettura punterà esclusivamente ad un prodotto in linea con le sue esigenze attuali. Per questo al giorno d’oggi le auto diesel sono ancora preferite al benzina, le motivazioni più diffuse sono comunque le seguenti.

Diesel batte Elettrico: ecco le motivazioni più diffuse