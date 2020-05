CoopVoce: 50GB e minuti senza limiti con la ChiamaTutti TOP 50

Tutti i gestori che popolano il mondo della telefonia mobile in Italia risultano ad oggi talmente tanti da concedere agli utenti l’imbarazzo della scelta. Le persone sono infatti di poter scegliere qualsiasi altra compagnia con tante sicurezze nel momento in cui decidessero di abbandonare quella a cui hanno fatto capo per anni.

Tra queste c’è anche CoopVoce, azienda che da tempo riesce in ogni modo a dare grandi soddisfazioni a chiunque sottoscriva una delle sue promo. L’obiettivo di questo gestore, che ricordiamo essere tra i leader assoluti nell’ambito della telefonia mobile virtuale, è quello di diventare uno dei più forti in assoluto. La strada sembra quella giusta, soprattutto da quando l’azienda ha cambiato la sua strategia originaria: da qualche mese i contenuti sono aumentati e i prezzi sono rimasti molto bassi.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 50 offre davvero il massimo e per soli 10 euro al mese

Come tanti altri gestori, anche CoopVoce ha scelto di dare il massimo. Le sue offerte sono migliorate pian piano fino ad arrivare all’ultima che prende il nome di ChiamaTutti TOP 50, offerta che CoopVoce ha ancora disponibile sul suo sito ufficiale.

Per soli 10 € ogni mensilità, gli utenti potranno avere a disposizione una soluzione che non cambia mai nel tempo. I contenuti restano sempre gli stessi così come il prezzo che non muta mai. All’interno dell’offerta ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G. La promozione inoltre è disponibile anche per coloro che hanno già sottoscritto una delle tante offerte gestite da CoopVoce.