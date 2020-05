Comet non perde tempo accorciando le distanze sui mostri sacri della rivendita di elettronica con il lancio di promozioni davvero uniche nel loro genere, i prezzi sono ottimi, ma sopratutto risultano essere pienamente fruibili indistintamente dalla provenienza.

Il consumatore che vorrà completare acquisti approfittando del volantino corrente, potrà farlo sia recandosi personalmente in negozio, che collegandosi al sito ufficiale. Gli ordini online prevedono il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, tranne che in rari casi. Oltre a questo segnaliamo la presenza del finanziamento a Tasso Zero, ovvero la possibilità di richiedere il pagamento con rate fisse mensili (10 o 20) addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Comet: tante offerte per sognare di risparmiare

Comet è riuscita a lanciare una campagna promozionale davvero ricchissima di occasioni e di prezzi in linea con le aspettative di spesa dei consumatori, basti pensare al top di gamma Samsung Galaxy Note 10+ in vendita a 799 euro, proprio per capire la qualità generale del volantino stesso.

Nelle fasce più basse del mercato non mancano ovviamente tanti nuovi terminali, annoveriamo ad esempio Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 299 euro, Redmi Note 9 a 229 euro, P40 Lite E a 199 euro, LG K51S a 199 euro, LG K41S a 159 euro, Oppo Find X2 Lite a 499 euro, Oppo Find X2 Neo a 699 euro e così via.

Il volantino Comet è pieno zeppo di offerte legate anche ad altre categorie merceologiche, in questo modo tutti riescono a risparmiare senza riduzioni di qualità generale. Per maggiori informazioni collegatevi qui.