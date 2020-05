Redmi ha deciso di iniziare ufficialmente la sua avventura in campo monitor per PC, ha infatti recentemente reso disponibile all’acquisto il suo nuovo Display 1A dopo la presentazione ufficiale di qualche settimana fa.

Si tratta di un vero e proprio esordio del brand, il quale si pone di offrire prodotti di un certo livello a prezzi decisamente più competitivi e accessibili, questo nuovo monitor ne è l’emblema.

Specifiche di tutto rispetto

Display 1A raccoglie l’eredità del cugino Xiaomi Mi Display 1A, la quale consiste in un design sobrio e diretto con cornici pressoché assenti grazie all’adozione di un display IPS da 23,8″, risoluzione FHD e refresh rate di 60Hz.

Il prodotto in esame integra anche un filtro per la luce blu proprietario di Redmi, un angolo di visione di 178 gradi e due ingressi video, VGA e HDMI, la luminosità di picco arriva a 250nits e il contrasti tipico si attesta a 1000:1.

Per quanto concerne il tempo di risposta, il monitor offre 6ms di tipo GtG.

Il monitor ovviamente si attesta essere una soluzione economica per tasche poco esigenti, integra però un design e delle specifiche di rispetto, le quali viste il prezzo non sono per nulla male.

Display 1A è già disponibile sullo store ufficiale del produttore ad un prezzo di listino di 599 Yuan, ovvero 75€.

Ovviamente se siete dei gamer accaniti che cercano delle prestazioni magnifiche e senza compromessi questo monitor non fa per voi, infatti dovreste spingervi verso soluzioni molto più onerose anche se sicuramente più performanti, se invece usate il PC per attività normali e ogni tanto il gioco, tenetelo in considerazione.