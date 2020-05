Insidiatosi con sempre più forza nel settore automobilistico, il sistema operativo di Android è oramai diventato una parte integrante delle auto ed un plus che molti consumatori ricercano al momento dell’acquisto. Coloro che utilizzano a proprio vantaggio Android Auto, infatti, sono milioni e tutti condividono lo stesso pensiero: tale novità tecnologica riesce a fornire tutti gli strumenti di cui si ha bisogno alla guida in maniera sicura, cosa che permette una guida priva di distrazioni.

Recentemente, lo stesso sistema operativo dedicato ai veicoli ha ottenuto un aggiornamento con il quale la stessa Google ha introdotto novità interessanti e degne di nota.

Android Auto si è aggiornato: ecco cosa sappiamo in merito alla nuova versione del sistema

Connettere il proprio smartphone alla vettura in modalità wireless era una di quelle necessità di cui gli utenti sentivano la maggior esigenza. Attraverso questo ultimo update, Google ha finalmente introdotto all’intero di Android Auto tale impostazione sebbene non universalmente.

Stando a quanto riferito da XDA Developer, un gruppo di sviluppatori che ha studiato il codice, tale impostazione è attualmente disponibile solo in:

Inghilterra

Taiwan

Svizzera

Spagna

Sud Corea

Sud Africa

Singapore

Filippine

Nuova Zelanda

Italia

Irlanda

India

Francia

Germania

Austria

Australia

C’è da appurare, in secondo piano, che per accedere a tale impostazione sarà necessario possedere uno smartphone che supporti la stessa. Per scoprire se il proprio dispositivo è compatibile con la modalità wireless, Google ha rilasciato una guida aggiornata su come utilizzare Android Auto che può essere consultata in tutta libertà a questo collegamento.