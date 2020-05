Ogni giorno Android sembra migliorare sempre di più, soprattutto da quando sono stati risolti tanti problemi. Questi, segnalati diversi anni fa, non ci sono più proposti e la stabilità sarebbe diventata il forte della piattaforma mobile. Qualcuno infatti si lamentava proprio dell’inaffidabilità di questa piattaforma, la quale ad oggi è la più utilizzata al mondo.

Tanti utenti infatti provengono in maniera sicura anche da Apple, riuscendo ad avere una grande esperienza a differenza di qualche anno fa. La versatilità è infatti un punto a favore del celebre robottino verde che non fa altro che aumentare il proprio numero di utenti. 2,5 miliardi sono infatti le persone che in tutto il mondo utilizzano questo sistema operativo mobile, superando dunque anche Windows, sistema fisso che tutti conoscono. Il Play Store poi risulta essere un avere propria arma in più, visti tutti i contenuti che racchiude e le offerte che lancia.

Per avere le migliori offerte tutti i giorni per quanto riguarda Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare subito.

Android, solo oggi ci sono 9 applicazioni e giochi a pagamento offerti gratis

Nella lista qui sotto potete scaricare direttamente grazie ai link diretti tutte le applicazioni e giochi offerte gratis oggi sul Play Store di casa Android. Fate presto per non restare a mani vuote.