Il tuo computer è stato a lungo utilizzato anche da altri membri della tua famiglia, e adesso che finalmente ognuno dispone di un proprio dispositivo desideri cancellare quel vecchio account inutilizzato, così da liberare spazio sul tuo PC? Se non hai la più pallida idea di come farlo, non temere. In questo articolo, noi di TecnoAndroid ti proponiamo una semplice guida per cancellare uno o più account Windows dal tuo computer.

Come eliminare un account utente dal proprio PC

Anzitutto, puoi rimuovere un account Windows dal tuo PC solo se sei in possesso di un account Amministratore. Se sei l’account Amministratore del tuo PC Windows, possiamo procedere con l’eliminazione dell’account desiderato. Per prima cosa, occorre fare clic sull’icona di Windows nella barra degli strumenti, accanto allo spazio dedicato alla ricerca, per accedere al menù Start. Clicca sull’icona a forma di ingranaggio per accedere all’area Impostazioni di Windows, e poi sulla voce Account.

A questo punto, clicca sulla voce Famiglia ed altri utenti dal menù a sinistra, seleziona l’account che desideri eliminare dal tuo PC e poi sulla voce Rimuovi. Ti apparirà un messaggio pop-up che ti chiederà la conferma dell’operazione: clicca sulla voce Elimina account e dati, per eliminare il profilo e tutti i dati ed i file ad esso associati.

Diversa è la procedura per eliminare un account famiglia. In questo caso, occorre anzitutto accedere al proprio account a questa pagina, e poi fare clic sulla voce Altre opzioni sotto il nome dell’account che si desidera rimuovere dalla gruppo-famiglia. Clicca sulla voce Rimuovi dal gruppo familiare, e infine su Rimuovi.