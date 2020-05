Il volantino Euronics rappresenta oggi una delle migliori campagne promozionali del periodo, non tanto per la qualità degli sconti, quanto proprio perché in grado di offrire all’utente la possibilità di scegliere il prodotto che desidera effettivamente scontare.

Non stiamo parlando del classico sconto IVA visto in passato da Trony, ma del meccanismo che prevede uno sconto fisso al superamento di un determinato taglio di spesa. Prima di proseguire è importante ricordare, comunque, che gli acquisti possono essere completati solo presso i negozi Euronics SIEM, non altrove in Italia o direttamente sul sito ufficiale aziendale.

Volantino Euronics: i prezzi sono davvero bassissimi

Il volantino Euronics punta a far respirare gli utenti, in un momento così difficile economicamente, riuscendo a proporre la possibilità di godere di uno sconto fisso al superamento di un determinato taglio di spesa, indipendentemente dalle categorie merceologiche o dalle tipologie di prodotti scelte.

Si parte con 30 euro di sconto su 300 euro, per passare poi a 100 euro con 600 euro, 200 euro con 1000 euro e per finire con addirittura 500 euro di sconto su 2000 euro di spesa. La riduzione verrà applicata istantaneamente sullo scontrino finale, ciò sta a significare che non verranno rilasciati buoni sconto o comunque non sarà necessario recarsi in un secondo momento sempre in negozio.

Il volantino Euronics è fruibile in esclusiva presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics SIEM, per maggiori informazioni di seguito abbiamo inserito le pagine nel dettaglio.