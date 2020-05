L’operatore Vodafone Italia ha recentemente lanciato una nuova campagna per alcuni suoi già clienti in target, che permette loro di provare per un mese un’offerta della gamma Infinito, con Giga Illimitati, gratuitamente.

Oltre alle offerte Infinito Standard e alle Infinito Special, l’operatore rosso sta dunque proponendo anche altre varianti della gamma Special con la particolarità del primo mese di prova, per permettere ai clienti di testare le offerte fully unlimited dell’operatore. Ecco i dettagli.

Vodafone vi fa provare gratuitamente per un mese un’offerta della gamma Infinito con Giga Illimitati

La proposta viene inviata solo ad alcuni clienti in target tramite l’applicazione MyVodafone, proponendo ad esempio Infinito Gold 1 mese di prova o Infinito Black 1 mese di prova a prezzi e condizioni diverse a seconda del tipo di cliente. Più precisamente, il cliente può provare l’offerta proposta procedendo con l’attivazione e allo scadere del mese l’offerta con 1 mese di prova si rinnoverà automaticamente e sostituirà definitivamente la precedente.

Durante il periodo di prova, in cui il cliente non dovrà sostenere nessun costo aggiuntivo rispetto all’offerta precedente, il cliente potrà decidere di disattivare l’offerta in qualsiasi momento e tornare alla precedente. La disattivazione è possibile direttamente sull’App MyVodafone, vi ricordo disponibile sia per smartphone Android che per iPhone.

Per esempio, con un mese di prova di Infinito Gold avrete minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e Giga Illimitati alla velocità di 10 Mbps per un mese. Senza costi aggiuntivi rispetto alla vostra offerta attuale. Durante il mese di prova, come anticipato precedentemente, potrete decidere di disattivarla in qualunque momento e tornare all’offerta precedente. Nel caso in cui doveste decidere di tenerla anche dopo il mese di prova, avrà un costo di 18 euro al mese. Per scoprire tutte le offerte della gamma Infinito, vi invitiamo dunque a visitare il sito ufficiale dell’operatore.