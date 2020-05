Vodafone, due offerte low cost sino a 50 Giga per i nuovi clienti

Vodafone continua la sua campagna promozionale in questi giorni conclusivi di primavera. Il provider inglese, anche durante le fasi dell’emergenza sanitaria, ha messo a disposizione di tutti gli abbonati importanti offerte ed iniziative di solidarietà digitale. Il team commerciale di Vodafone è impegnato anche nella ricerca di nuovi clienti: in questi termini si sottolineano due offerte previste per chi effettua la portabilità da altro operatore.

Vodafone, le due promozioni sino a 50 Giga a costi da ribasso

La prima iniziativa prevista dal gestore inglese è la sempre popolare Special 50 Giga. I nuovi clienti che scelgono di attivare questa tariffa avranno a loro disposizione minuti senza limiti per effettuare telefonate verso tutti i numeri italiani sia fissi che mobili, più 50 Giga per la connessione internet sotto rete 4G. Il costo previsto per la ricaricabile è di 7,99 euro per tutti coloro che effettuano la portabilità da operatori virtuali. Prevista anche una quota d’attivazione pari a 10 euro, da pagare una volta sola alla ricezione della SIM.

Speculare è la seconda iniziativa di Vodafone, chiamata Special 40 Giga. Con questa offerta, i clienti avranno a loro disposizione sempre minuti per le telefonate nel nostro paese più 40 Giga per internet. Il prezzo mensile della promozione è leggermente inferiore: 6,99 euro al mese più 10 euro per l’attivazione.

Sia nell’uno che nell’altro caso potrebbero esserci differenze nei costi mensili e nelle soglie di consumo contenuti, su base regionale. Ad esempio, in alcuni store Vodafone le due iniziative sono dalle presenza di SMS illimitati da inviare a tutti i numeri mobili nazionali.