Il volantino che non ti aspetti arriva direttamente da Trony, azienda da sempre pronta a stupire i propri clienti con soluzioni alla moda e perfettamente in grado di ridurre al massimo i prezzi di vendita di innumerevoli prodotti.

La campagna promozionale corrente è attiva, come molto spesso accade quando parliamo di suddetta realtà, in esclusiva presso una regione specifica del territorio, il Trentino-Alto Adige. Gli utenti potranno acquistare recandosi personalmente in negozio, senza avere la possibilità di appoggiarsi al sito ufficiale.

Al superamento di una determinata soglia di spesa, segnaliamo comunque la possibilità di appoggiarsi al finanziamento senza interessi, con pagamento rateizzato a Tasso Zero.

Volantino Trony: le offerte sono impressionanti

Approfittare dei prezzi bassi del volantino Trony è sicuramente più facile del previsto, l’utente può trovare soluzioni per tutti i gusti, a partire dai top di gamma più richiesti del momento, come il Galaxy S20 in vendita a 829 euro, oppure i nuovi Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite, entrambi in vendita a 579 e 529 euro.

Scendendo verso livelli di prezzo effettivamente più ridotti troviamo anche versioni decisamente più economiche, come Huawei P40 Lite a 269 euro (ma senza i servizi Google), Moto G8 Plus a 199 euro, Motorola E6s a 129 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 229 euro, Oppo A5 2020 a 149 euro e similari.

