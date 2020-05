Raspberry PI è entrato nel cuore di milioni di persone rappresentando la via più rapida ed economica per l’accesso al mondo dei Personal Computer. Trattasi di una single board evolutasi negli anni attraverso varie e successive revisioni. La sua compattezza, unitamente a caratteristiche da vero Personal Computer e ad un prezzo altamente competitivo, l’ha resa famosa tra programmatori ed utenti appassionati di tecnologia.

La nuova versione Raspberry PI 4 punta a colmare le richieste di un pubblico sempre più esigente in termini di memoria RAM. I nuovi indizi sembrano puntare in direzione della nuova versione equipaggiata con chip da 8 GB di RAM concessi ora ad un costo veramente speciale. Numerosi i progetti che si possono realizzare anche in accoppiata con sistemi come Arduino. Ecco come costruire un PC piccolo, potente ed adatto ad ogni occasione con pochi soldi.

Raspberry PI 4 arriva con 8 GB di RAM a meno di 100 euro

Le indicazioni sul prezzo Raspberry PI 4 parlano di appena 75 dollari per avere un’unità centrale munita del necessario per programmare e realizzare innumerevoli progetti come web-server embedded, server email personale e stazione multimediale con Kodi. Il Memory Management si ottimizza di pari passo ad una nuova unità ARM Quad-Core Cortex-A72 a 64 bit in grado di gestire fino a 16 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4 SDRAM.

Lato hardware i cambiamenti sono intensivi con un raddoppio della memoria di sistema disponibile e l’inclusione di un connettore USB Type-C reversibile. Importante l’incremento di memoria che arriva a mesi di distanza causa blocco dei rifornimenti per insorgenza Covid-19.

Dal punto di vista software non mancano ulteriori novità dopo la ricompilazione del pacchetto in versione 64 bit in grado di gestire blocchi di memoria superiori a 3 GB. Con la progressiva uscita dall’emergenza sanitaria riprende la produzione ed il processo di aggiornamento che converge in direzione di sviluppatori ed utilizzatori entusiasti di provare la nuova velocità e le funzionalità di un sistema divenuto famoso tra comunità di milioni di utenti.