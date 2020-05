Nelle ultime ore sembra essersi risolta la problematica che ha impedito a numerosi utenti di utilizzare correttamente la propria PlayStation 4.

Gli utenti hanno riscontrato difficoltà in particolare ieri, il sito di hosting mostrava codici di errore durante l’accesso. Pare che la causa sia Youtube e alcune incongruenze con tale piattaforma. Le lamentele sono state svariate soprattutto su Twitter e sull’apposito forum di supporto di Google. Il codice di errore rilevato è il seguente: NP-37602-8. Non è chiaro a cosa si riferisca.

PlayStation 4 sta riscontrando dei problemi se gli utenti accedono tramite Youtube

I dati di Google Trend mostrano che gli utenti hanno iniziato a cercare il codice di errore ieri mattina presto e per gran parte delle ore successive. Una pagina di supporto ufficiale per PlayStation in cui gli utenti possono cercare soluzioni a problemi tecnici non fornisce risultati utili, ma solo il messaggio: “Impossibile trovare un errore di corrispondenza. Controlla e riprova”. Sembra quindi un errore piuttosto insolito.

L’errore fa sì che gli utenti vengano disconnessi dai loro account YouTube quando provano ad accedere, senza riuscire ad accedere nuovamente. Pare che il problema non abbia influito sulla PlayStation 3 di Sony. Inoltre, non sembra aver influito sulla console Xbox One di Microsoft. I forum del 2017 e del 2016 mostrano casi di utenti che hanno rilevato problemi simili anche se con un codice diverso, ma quei post non contengono consigli su come risolvere il problema. Potrebbe essere un semplice problema di interferenze, poiché sembra essersi risolto senza particolari interventi da parte dell’azienda.