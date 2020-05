OnePlus ha rilasciato un nuovo aggiornamento OxygenOS stabile per la serie OnePlus 6. Non ci sono molte novità ma l’update aumenta il livello di sicurezza dei dispositivi. All’inizio di questa settimana, la compagnia ha iniziato a lanciare nuovi aggiornamenti OxygenOS stabili per i telefoni della serie 7 e 7T.

Nell’ultima settimana, inoltre, OnePlus ha rilasciato finalmente la versione di Android 10 per i suoi device della serie 5 e 5T. Ora, la società ha iniziato a rilasciare gradualmente un nuovo aggiornamento OxygenOS anche per i telefoni serie 6 e 6T.

OnePlus 6 e 6T, l’aggiornamento non arriva a tutti contemporaneamente

Il nuovo aggiornamento OxygenOS 10.3.4 per OnePlus 6 e 6T porta la patch di sicurezza Android di maggio 2020 sui due telefoni. OnePlus afferma che l’aggiornamento risolve anche il problema con il Paese predefinito nella composizione assistita durante il roaming per gli utenti che utilizzano due schede SIM. Inoltre, sono stati risolti altri bug minori

Sebbene l’aggiornamento non includa nuove funzionalità, aggiunge una nuova impostazione Work-Life Balance per gli utenti in India. OnePlus afferma che la nuova impostazione aiuterà gli utenti a gestire il proprio tempo in modo più efficace dando la priorità alle notifiche. Simile ai recenti aggiornamenti OxygenOS per i nuovi telefoni OnePlus, l’aggiornamento OxygenOS 10.3.4 aggiunge Epic Games Store all’app Game Space dell’azienda.

L’aggiornamento non è ancora ampiamente disponibile, quindi potresti dover aspettare alcuni giorni per riceverlo sul tuo OnePlus 6 o 6T. Per controllare se puoi aggiornare il tuo device, vai in Impostazioni -> Sistema -> Aggiornamenti di Sistema. Se non vuoi aspettare, puoi ricevere l’ultimo aggiornamento usando l’app Oxygen Updater di terze parti.