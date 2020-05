Le produzioni spagnole, per quanto si possano amare od odiare, stanno acquisendo sempre più popolarità nel mondo dello streaming e, il fenomeno, è in parte dovuto alla nota “La Casa di Carta“. Approdata su Netflix ormai da qualche anno, questa serie televisiva è riuscita a conquistare il cuore di milioni di abbonati diventando un vero e proprio successo globale, il quale ora si prepara alla produzione della quinta stagione.

A seguito del rinnovato successo che La Casa di Carta ha strappato con la quarta stagione, infatti, la banda di criminali tonerà ad indossare le maschere di Dalì per dei nuovi episodi che, quasi sicuramente, approderanno il prossimo anno su Netflix.

La Casa di Carta 5: cosa sappiamo sulla nuova stagione?

L’ultimo finale di stagione un po’ lo aveva lasciato intuire che la storia non si era affatto conclusa ed è proprio da una delle ultime scene che le teorie dei fans stanno rifocillando i social network. Prima di scoprirne due delle stesse è però essenziale appurare che della quinta stagione, attualmente, non si sa nulla: lo showrunner Alex Pina tiene molto all’anonimato e, come gli altri anni, non svelerà nulla fino al momento più propizio.

In ogni caso, come già anticipato, sono migliaia i fans che non vedono l’ora di sapere cosa accadrà ed è per questo che la loro fantasia viaggia spedita verso teorie complicate e verosimili. Tra le più popolari non possiamo non citare quelle riguardanti Alicia Sierra, l’ormai ex detective; in merito a questo ambiguo personaggio sono due le chances più quotata: