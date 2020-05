Iliad affronta la concorrenza con 50GB e con una novità impressionante

Tessere le lodi dell’operato di Iliad sarebbe certamente è superfluo, soprattutto visto che ci pensano già tantissimi utenti. Sono infatti moltissimi gli utenti che il noto gestore proveniente dalla Francia è riuscito a tirarsi dietro fin dall’inizio della sua carriera in Italia.

I numeri parlano chiaro: oltre 5,6 milioni di utenti con mezzo milione di nuovi clienti arrivati proprio durante questo 2020. I ricavi sono mostruosi: 150 milioni di euro in meno di cinque mesi, e questo dovrebbe già servire a spiegare la chiave del successo di questo gestore. Iliad fin dal primo momento ha lanciato promozioni fantastiche, le quali hanno rispecchiato in tutto e per tutto ciò che gli utenti desideravano. Tanti contenuti, prezzi molto bassi e che soprattutto durassero per sempre nel tempo. Questo e quello che ha reso grande questo gestore che attualmente si trova al quarto posto in graduatoria.

Iliad, nelle offerte con connessione a internet c’è una grande novità che farà comodo a tutti

Sul sito ufficiale dell’azienda ci sono ancora due offerte disponibili, le quali rappresentano l’esatto opposto l’una dell’altra. La prima è certamente la Solo Voce, soluzione che include al suo interno solo minuti ed SMS senza limiti verso tutti. La seconda offerta disponibile e invece la, la quale oltre a minuti ed SMS inclusi anche 50 giga di traffico dati in 4G. I prezzi sono diversi: la prima costa 4,99 € al mese per sempre mentre la seconda 7,99 euro al mese per sempre.

Tutte le offerte con Internet compreso, potranno ora avere 4 giga di connessione dati in roaming. I vecchi 2 giga sono quindi solo un ricordo.