Huawei: EMUI 10.1 ed EMUI 11 per questi smartphone in esclusiva

La storia di Huawei sembrava in crescendo fin quando il ben di Trump non ha danneggiato gravemente l’azienda su piano delle vendite. Gli smartphone infatti non hanno più l’appeal di prima, ma per quanto riguarda gli aggiornamenti questi continuano ad arrivare. L’interfaccia basata su Android che prende il nome di EMUI 10.1, è infatti in via di distribuzione, anche se qualcuno avrebbe già buttato gli occhi sulla prossima EMUI 11.

Huawei: le novità in merito ai dispositivi che riceveranno gli ultimi aggiornamenti EMUI

EMUI 11

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P40 Pro+,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10.1