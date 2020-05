Esselunga ha in serbo un’offerta decisamente spettacolare per i consumatori italiani, in arrivo infatti una fortissima riduzione di prezzo sulla Xiaomi Mi Band 4, una delle smartband più apprezzate e richieste degli ultimi mesi, sopratutto per l’ottima qualità generale.

Forte della nuova posizione di predominio del mercato della rivendita di elettronica, Esselunga sta sfornando ottime campagne promozionali l’una dietro l’altra; l’ultima soluzione prevede infatti uno sconto davvero speciale, tutti gli utenti vi potranno accedere solamente nei punti vendita fino al 10 giugno, a patto che le scorte non vengano esaurite in anticipo.

Volantino Esselunga: la Xiaomi Mi Band 4 è scontatissima

La Xiaomi Mi Band 4 è scontatissima, gli utenti possono infatti acquistarla oggi a soli 19,90 euro, con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi. Questa coprirà ogni difetto di fabbrica, provvedendo difatti alla riparazione o alla completa sostituzione a titolo totalmente gratuito.

Come scheda tecnica il prodotto non presenta grandissime peculiarità, ma un’insieme di specifiche assolutamente soddisfacenti. Il display è da soli 0,95 pollici, AMOLED a colori completamente touchscreen, in termini di monitoraggio segnaliamo la possibilità di riconoscere i passi, il sonno, le calorie e la distanza percorsa. Interessante è l’integrazione del sensore per il battito cardiaco nella parte posteriore, nonché ovviamente la possibilità di ricevere le notifiche direttamente al polso; senza dimenticare la batteria, assolutamente fantastica, di base sarà in grado di ricoprire oltre 20 giorni di utilizzo continuativo.

