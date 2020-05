CoopVoce: fine settimana all'insegna di nuove offerte, ci sono 50GB

Coop ormai 13 anni fa ha deciso di entrare a far parte del mondo della telefonia mobile con il suo gestore privato. CoopVoce è dunque venuto fuori con l’intenzione di far dominare la nota azienda anche nel mondo della telefonia, anche se inizialmente questo target prefissato non è stato per nulla raggiunto. Tutti gli utenti tendevano ad evitare il nuovo gestore, ma solamente perché i suoi contenuti non erano all’altezza della concorrenza.

Fino ad un anno fa infatti la situazione è stata cosparsa di alti e bassi, mentre adesso è finalmente stabile. CoopVoce ha finalmente trovato la quadratura necessaria a portare tanti utenti a far parte della sua famiglia. Le promozioni sono state modificate ed implementate dal punto di vista dei contenuti, i quali adesso sono la giusta spalla dei prezzi bassi proposti dall’azienda.

CoopVoce: gli utenti sono felice di poter sottoscrivere una promozione che costa poco ogni mese e che possiede 50 giga

CoopVoce ha dato vita ormai alcune settimane fa alla nuova ChiamaTutti TOP 50, offerta che non ha nulla da invidiare alla concorrenza. Proprio i contenuti dimostrano i grandi passi avanti fatti da questo gestore, il quale si afferma come il migliore in ambito virtuale. Secondo quanto riportato la nuova offerta permette a tutti di navigare con una certa qualità, grazie anche alla rete Vodafone.

Al suo interno sono presenti minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo mensile corrisponde a soli 10 € al mese per sempre e l’offerta può essere sottoscritta anche dai già clienti.