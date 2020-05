Come ormai tutti sanno, è attivo il bonus bicicletta o bonus mobilità, messo a disposizione dal Governo. Il bonus prevede uno sconto del al 60% su biciclette tradizionali, con pedalata assistita, monopattini e mezzi a propulsione elettrica fino ad un massimo di 500 euro. Ancora non è attiva la pagina ufficiale per il rimborso ma, voci ufficiali, prevedono che entro pochi giorni sarà attivata.

Il bonus bicicletta prevede la retroattività a partire dal 4 maggio e sarà attivo fino al 31 dicembre 2020. È possibile, tuttavia, usufruire dello sconto anche acquistando i prodotti previsti on line. Per questo motivo Amazon, la nota piattaforma di e-commerce, si è subito attivata mettendo a disposizione una pagina dedicata, fornendo una guida dettagliata su tutto quello che concerne il bonus mobilità.



Come utilizzare il bonus mobilità su Amazon

Amazon, seguendo le indicazioni del Ministero, ha dedicato una pagina con tutti i passaggi da seguire.

Aggiungere il proprio codice fiscale all’account Amazon già esistente (è possibile cliccando qui)

Selezionare il prodotto da acquistare tra biciclette, monopattini ed altri prodotti previsti. Sulla pagina Amazon troverete comunque la lista con tutti i prodotti acquistabili previsti dal bonus mobilità.

Scaricare la fattura, indispensabile per richiedere l’agevolazione prevista dal bonus mobilità.

Infine richiedere il rimborso sul sito del Ministero, attivo tra pochi giorni.

I passaggi sono molto semplici ed estremamente chiari, troverete il percorso guidato su Amazon e una lista specifica con tutti i mezzi idonei per richiedere il bonus mobilità. Dopo di che non dovrete far altro, una volta effettuato il pagamento, che inserire i dati rilasciati da Amazon e ricevere il bonus in questione.

Ricordiamo, infine, che possono usufruire del bonus mobilità tutti quei cittadini residenti nelle aree metropolitane, capoluoghi di Provincia e Comuni con più di 50.000 abitanti. Le prime statistiche dimostrano una risposta significamente positiva al bonus mobilità, con migliaia di acquisti riguardanti soprattutto le biciclette. Una grande risposta green che, al nostro Paese, non può far altro che bene.