Molte volte proviamo a cercare un punto specifico all’interno di un video su YouTube senza però capirci nulla. Da oggi YouTube ha messo a disposizione una funzione che ci permetterà di guardare i video sulla piattaforma con un ordine maggiore.

La nuova funzione si chiama Video Chapters (in italiano Capitoli Video), la quale consentirà a coloro che creano contenuti di posizionare dei segnatempo, i quali permetteranno poi agli utenti di saltare da una parte all’altra del video a loro piacimento. Il mese scorso sono iniziati i primi testi che hanno dato esito positivo, per questo ora YouTube ha dato inizio al roll out per gli utenti sulle piattaforme Android, iOS e desktop.

YouTube: la nuova funzione che ti permetterà di guardare i video in maniera più schematica

I creator, per far sì che la funzione sia disponibile per tutti, dovranno mettere almeno tre marcatori in punti strategici, di cui uno dovrà essere posizionato all’inizio e dovrà essere della lunghezza minima di dieci secondi. Coloro che useranno questa funzione da mobile saranno facilitati: il passaggio da un segnatempo all’altro sarà messo in evidenza da un feedback aptico.

Sulle piattaforme sprovviste di quest’ultima funzione citata, comparirà uno snap del video che ci farà capire ancor meglio di essere passati ad un nuovo capitolo. Durante la sperimentazione, i pareri positivi si sono fatti sentire e la funzione è stata implementata soprattutto dopo dei miglioramenti.

Allo stato attuale, i video che dispongono di questa funzionalità sono davvero pochi. A breve avremo la possibilità di assistere a molteplici video in cui sono presenti i Capitoli.