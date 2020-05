WindTre è la grande sorpresa del mercato della telefonia in questo nuovo anno. Il provider che si è originato dall’unione di Wind e di 3 Italia ha già un grande seguito nel nostro paese. Grazie alla fusione tra due marchi molto popolari, WindTre sin dai primi giorni di attività può vantare un numero di utenti superiori a quello di TIM e di Vodafone.

WindTre, tutte le offerte per chi si abbona in estate

L’operatore però non si accontenta delle cifre di per sé soddisfacenti e per le prossime settimane ha previsto una strategia commerciale molto aggressiva per aumentare la sua platea di abbonati. Sono due le promozioni da non perdere da qui all’inizio dell’estate.

La prima ricaricabile è la Go 50 Top+. Con questa promozione i clienti avranno a loro disposizione minuti illimitati per effettuare telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili, più 200 SMS per i messaggi e 50 Giga per la navigazione internet con le reti 4G. Il prezzo mensile di questa offerta si attesta sui 5,99 euro. Per la ricaricabile non sono previsti extra come costo d’attivazione.

L’altra ricaricabile è invece la Go 50 Fire. In questa circostanza, i clienti potranno beneficiare di chiamate senza limiti in Italia, con la presenza di 200 SMS e di ben 100 Giga per la connessione di rete sempre sotto linea 4G. Il costo mensile per la promozione è di 6,99 euro. Al momento della sottoscrizione della SIM, gli utenti dovranno aggiungere altri 6,99 euro come costo di attivazione.

Sia la prima che la seconda offerta che vi abbiamo mostrato sono rivolte ai clienti che effettueranno le portabilità del numero da altro operatore.