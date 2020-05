Vodafone su di giri con un’offerta davvero pazza ed unica nel suo genere, proprio perché assolutamente in grado di coinvolgere gli utenti entro una campagna promozionale di pregevole fattura e dalla qualità decisamente superiore alla media. La Special 50 Digital Edition continua a convincere, minando il successo delle soluzioni delle rivali del settore.

La passa a Vodafone più richiesta del momento non sembra voler cambiare, distribuita esclusivamente in versione operator attack, la suddetta appare essere raggiungibile solo dai possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale, costretti a richiedere la portabilità del numero originario con corrispettivo acquisto della SIM ricaricabile al prezzo finale di 10 euro.

La promozione può essere richiesta in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale, senza limitazioni temporali, ciò sta a significare che l’utente potrà decidere di richiedere la portabilità in un qualsiasi momento senza incappare in penali o costi accessori.

Passa a Vodafone: la promozione è davvero da urlo

La Special 50 Digital Edition ad ogni modo convince appieno riuscendo difatti a soddisfare le richieste/pretese dei consumatori con 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando sempre per i soli illimitati minuti e SMS da utilizzare verso ogni numero di telefono in Italia.

Il costo fisso corrisponde esattamente a 7 euro al mese da versare direttamente tramite credito residuo della SIM cui si è stati costretti ad acquistare. In caso contrario potrà essere comunque richiesto il pagamento tramite conto corrente, sempre senza costi aggiuntivi/accessori (ma non è da considerarsi obbligatorio, è solamente un plus).