Vodafone regali straordinari con Happy Friday, ecco anche due offerte

Il mondo Vodafone è davvero uno dei più pieni di risorse in assoluto tranquilli che da anni operano nel mondo della telefonia mobile. Questa azienda è stata in grado di sviluppare il suo dominio attraverso vari paesi del vecchio continente, divenendo infatti il gestore più considerato dei Europa. Il merito è anche della sua rete 4G, la quale da anni è la più estesa in assoluto.

Ora l’obiettivo è sorprendere gli utenti, proprio per evitare che questi scappino via. Per questo anche oggi la celebre iniziativa Happy Friday, mette a disposizione un grande regalo per tutti gli utenti. Direttamente tramite l’applicazione ufficiale oggi potrete avere uno sconto di 15 euro valido su una spesa minima di 69 euro sullo Shop Online o nei Beauty Store Sephora mostrando in cassa il coupon al momento dell’acquisto. Approfittane entro il 4/6. Tutti i dettagli su voda.it/sephora. Ricordatevi di disegnare il sorriso nell’app MyVodafone.

Vodafone, non solo regali ma anche promozioni da 50 giga prezzo nettamente ribassato

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2