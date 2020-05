Gli hacker non smettono mai di lavorare per trovare delle nuove ed efficaci truffe per ingannare le loro vittime, e questa volta ad essere nel loro mirino sono tantissime banche italiane e i loro clienti. Tutti i consumatori con un conto corrente attivo possono rischiare di cadere nella trappola dei truffatori che avviene tramite il classico metodo, quello del phishing.

Oramai si tratta del metodo più utilizzato dai truffatori perché le attrezzature all’avanguardia di oggi permettono di falsificare e-mail nel migliore dei modi. Le vittime, infatti, difficilmente riescono a riconoscerle e segnalarle.

Truffe e conti correnti svuotati: ecco quali sono i nuovi metodi degli hacker

I consumatori con un conto corrente aperto sono le principali vittime degli hacker. Il loro nuovo metodo consiste nell’inviare comunicazioni che apparentemente sembrano essere ufficiali, ma in realtà sono gli hacker che utilizzano la denominazione di enti ufficiali e affidabili.

Nella maggior parte dei casi, queste comunicazioni ufficiali comunicano un pagamento sospetto e consigliano agli utenti di effettuare l’accesso per verificare tale operazione. L’e-mail consiglia, inoltre, di effettuare l’accesso direttamente dal link inserito nel messaggio così da non perdere tempo e accedere direttamente dalla Home Banking, o almeno così sembra.

Anche la pagina della Home Banking è creata dagli hacker appositamente per impadronirsi delle loro credenziali ed entrare, così, nel loro conto per svuotarglielo.

È molto importante prestare attenzione perché un minimo di distrazione potrebbe costare il conto corrente completamente azzerato. Una soluzione da adottare potrebbe essere quella di scaricare un anti-phishing che ha la funzione di rilevare i messaggi sospetti e inserirli in una casella apposita.