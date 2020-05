L’attesa oramai sembra essere conclusa. La Serie A si appresta a tornare in campo ed anche nelle case degli italiani. Su Sky quindi torneranno le partite di calcio del campionato nostrano, in attesa di altri eventi esclusivi come la Champions League o la Formula 1. In queste settimane trascorse tra serie tv e film, tanti utenti hanno avuto però modo di provare l’interessante offerta streaming della pay tv, garantita dal servizio NOW TV.

Sky e lo streaming con NOW TV: ecco le nuove offerte per tutti

Durante il periodo del lockdown, molti italiani hanno scelto di attivare un abbonamento a NOW TV. La piattaforma, in linea di massima, può essere considerata come l’alternativa legale alla tecnologia IPTV. Con NOW TV è possibile guardare tutti i canali di Sky senza parabola, senza decoder e soprattutto senza un vero e proprio vincolo d’abbonamento.

Tutti gli interessati, di base, possono scegliere la sottoscrizione mensile libera ad uno dei tre principali ticket: Cinema, Serie TV ed Intrattenimento. Il prezzo da pagare ogni trenta giorni sarà di 9,99 euro. La scelta triplice di tutti e tre i ticket avrà un costo fisso di 19,99 euro ogni trenta giorni.

In vista del ritorno delle esclusive calcistiche e sportive, con NOW TV è anche possibile attivare il pacchetto Sport. In questo caso, le migliori competizioni italiane ed internazionali saranno disponibili al costo fisso di 29,99 euro. Come per le precedenti offerte, anche con il ticket Sport non sono previsti vincoli d’abbonamento per tutti gli utenti. Ogni cliente sarà libero di disattivare ed attivare la visione in base alle sue esigenze.