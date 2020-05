Samsung ha annunciato l’imminente disponibilità in Italia di tre nuovi computer portatili: oltre ai modelli Galaxy Book Ion e Galaxy Book Flex annunciati in precedenza, Samsung ha presentato la nuova proposta premium dotata di processore Intel Core con Intel Hybrid Technology integrata, ovvero Galaxy Book S. Tutti e tre i dispositivi saranno disponibili nel nostro paese a partire dalla fine di giugno.

Samsung Galaxy Book S, caratteristiche

Pensato per essere portato sempre con sé, Samsung Galaxy Book S presenta un design ultra-sottile e leggero (950 g e spessore massimo di 11,8 mm), così che l’utente possa comodamente trasportarlo in una borsa o zaino. Grazie alla modalità Outdoor, questo dispositivo può raggiungere istantaneamente una luminosità di 600 nit ed offrire in questo modo un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Samsung Galaxy Book S è dotato di un pannello touch-screen, connettività WiFi di nuova generazione (WiFi 6) per una connessione Internet stabile e veloce, e dispone di una grande batteria che garantisce fino a 17 ore di utilizzo. Come già anticipato, il portatile è alimentato da un processore Intel Core di nuova generazione supportato dalla tecnologia stacking Intel 3D Foveros e una CPU ad architettura ibrida. Questa configurazione, insieme ad uno spazio di archiviazione fino a 512 GB, offre prestazioni altissime per periodi di tempo prolungati.

Specifiche di Galaxy Book S

Sistema operativo : Windows 10 Home / Pro

: Windows 10 Home / Pro Display : Display LCD TFT FHD da 13,3 pollici con pannello touchscreen

: Display LCD TFT FHD da 13,3 pollici con pannello touchscreen Dimensioni : 305,2 x 203,2 x 6,2 ~ 11,8 mm

: 305,2 x 203,2 x 6,2 ~ 11,8 mm Peso : 950 g

: 950 g CPU : Processore Intel® Core™ con Intel Hybrid Technology

: Processore Intel® Core™ con Intel Hybrid Technology Grafica : Intel® UHD Graphics

: Intel® UHD Graphics Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Archiviazion e: 256 GB / 512 GB eUFS, MicroSD slot (fino a 1 TB)

e: 256 GB / 512 GB eUFS, MicroSD slot (fino a 1 TB) Fotocamera : 1 MP

: 1 MP Batteria : 42 Wh (valore tipico )

: 42 Wh (valore tipico ) Connettività Wi-Fi : Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2

: Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 Porte : 2 USB-C®, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD

: 2 USB-C®, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD Sensori : Sensore di impronte digitali, sensore di luce ambientale (attivazione/disattivazione della retroilluminazione della tastiera)

: Sensore di impronte digitali, sensore di luce ambientale (attivazione/disattivazione della retroilluminazione della tastiera) Autenticazione : Accesso a Windows Hello tramite impronta digitale

: Accesso a Windows Hello tramite impronta digitale Audio: Quattro altoparlanti stereo: audio di AKG

Suono immersivo con tecnologia Dolby Atmos®

Samsung Galaxy Book Flex e Book Ion, caratteristiche

Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion sono i primi computer portatili al mondo ad essere dotati di display QLED, e sono pensati per offrire molte ore di autonomia per un utilizzo senza cavi, grazie alle batterie di lunga durata e ai display a risparmio energetico. Entrambi i dispositivi sono dotati di processori Intel Core di decima generazione che garantiscono prestazioni eccellenti, ma Galaxy Book Flex dispone di una cerniera a 360 gradi che consente di utilizzare il dispositivo sia come tablet che come PC.

Specifiche di Galaxy Book Flex

Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Dimensioni : 302,6 x 202,9 x 12,9 mm

: 302,6 x 202,9 x 12,9 mm Peso : 1,16 kg

: 1,16 kg Display : Display FHD QLED con pannello touchscreen da 13,3 pollici (1920 x 1080)

: Display FHD QLED con pannello touchscreen da 13,3 pollici (1920 x 1080) CPU : Processore Intel® Core™ di decima generazione (Ice Lake)

: Processore Intel® Core™ di decima generazione (Ice Lake) Grafica : Intel® Iris Plus Graphics

: Intel® Iris Plus Graphics Memoria : 12 GB

: 12 GB Archiviazione : 512 GB (NVMe)

: 512 GB (NVMe) WLAN : Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2

: Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 Fotocamera/microfono : 720p HD / Microfono Dual Array

: 720p HD / Microfono Dual Array Audio : Altoparlanti stereo AKG con Smart Amp

: Altoparlanti stereo AKG con Smart Amp Sicurezza : Impronte digitali

: Impronte digitali S Pen : S Pen integrata

: S Pen integrata Tastiera : Retroilluminata

: Retroilluminata Batteria : 69,7 Wh (valore tipico)

: 69,7 Wh (valore tipico) Porte: Thunderbolt™ 3 (2) | USB-C (1) | Combinata UFS/MicroSD | Cuffie/microfono

Specifiche di Galaxy Book Ion