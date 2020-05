All’evento di lancio della serie Redmi 10X, il marchio ha anche annunciato la serie Smart TV X. Questa nuova TV dell’azienda è disponibile in tre dimensioni e parte da un prezzo inferiore di 2.000 Yuan (€3250) per il modello da 50 pollici.

La nuovissima serie Redmi Smart TV X offre funzionalità premium a prezzi convenienti. È disponibile in tre dimensioni, rispettivamente 50 “, 55” e 65 “. Tutti e tre i modelli della serie presentano un pannello 4K con un’ampia gamma di colori NTSC 85%. Inoltre, hanno un rapporto schermo-corpo del 97% e una struttura in metallo per offrire un’adeguata qualità costruttiva.

Redmi Smart TV Serie X, ancora sconosciuta la data di uscita

Queste smart TV sono dotate della tecnologia MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) con algoritmo intelligente per fornire una riproduzione fluida dei contenuti a 60Hz. Per quanto riguarda l’audio, Redmi Smart TV X dispone di 4 altoparlanti da 12,5 W con un sistema subwoofer da 8 unità per offrire un’esperienza audio coinvolgente. Supporta tecnologie audio come Dolby Audio e DTS-HD.

Per la memoria, invece, questi televisori sono dotati di 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Sono inoltre dotati di microfoni per il controllo vocale, proprio come l’Honor X1 Smart TV lanciato di recente.

Il marchio non ha ancora rivelato i prezzi di tutti e tre i modelli ma sappiamo che la smart TV da 50 ” avrà un prezzo di circa €250. Xiaomi inizialmente ha aperto i preordini per la serie Redmi Smart TV X in Cina, con disponibilità prevista per il 10 giugno. Tuttavia, i dettagli sulla disponibilità globale dei nuovi modelli di smart TV devono ancora essere resi noti.