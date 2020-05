Ci siamo. Sia Microsoft che Sony hanno annunciato quali saranno i titoli che gli utenti in possesso di un abbonamento Xbox Live Gold o PS Plus potranno scaricare gratuitamente per il mese di giugno.

PS4, Xbox e PC: ecco tutti i giochi che puoi scaricare gratuitamente

Partiamo proprio dalla Games with Gold, l’iniziativa promossa da Microsoft e che offre a tutti i possessori di un abbonamento Xbox Live Gold una serie di giochi gratuiti da scaricare ogni mese. Per il mese di giugno, sarà possibile scaricare gratuitamente sulla propria console Shantae and the Pirate’s Curse, Coffee Talk, Detroy All Humans e Sine Mora.

Nello specifico: Shantae and the Pirate’s Curse sarà disponibile esclusivamente su Xbox One dal 1 giugno al 30 giugno; Coffee Talk potrà essere scaricato su Xbox One dal 16 giugno al 15 luglio; Detroy All Humans sarà disponibile tanto su Xbox One quanto su Xbox 360 dal 1 giugno al 15 giugno; anche Sine Mora sarà disponibile sia su Xbox One che su Xbox 360 e potrà essere scaricato gratuitamente dal 16 giugno al 30 giugno.

Riguardo i giochi che potranno essere scaricati a costo zero dagli abbonati PS Plus, abbiamo già anticipato qualcosa qualche giorno fa. Le alternative proposte da Sony comprendono Call of Duty: World War II e Star Wars: Battlefront II. Due titoli che sapranno certamente intrattenere i giocatori. Il primo può già essere scaricato sulla console tramite PlayStation Store. Il secondo, invece, è basato sul celebre universo di Guerre Stellari e sarà disponibile al download gratuito a partire dal 2 giungo.

Infine, ne approfittiamo per segnalarvi che è possibile scaricare gratuitamente sul proprio PC la fantastica Borderlands The Handsome Collection, la collezione che Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel con tanto di DLC. Il gioco può essere scaricato dall’Epic Games Store, dove sarà disponibile a costo zero fino alle ore 17.00 del prossimo 4 giugno.