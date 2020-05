Sono ancora disponibili la maggior parte delle offerte dell’operatore virtuale Optima Mobile, fino a nuova comunicazione. Le promozioni sono Optima Semplice e Optima 50 Special+, attivabili sia dai nuovi che già clienti.

Per chi ancora non avesse sentito parlare di Optima, è un operatore di rete virtuale appartenente ad Optima Italia Spa, società specializzata in offerte integrate di energia e telecomunicazioni. Scopriamo insieme bundle e prezzi.

Optima Mobile: ecco tutte le offerte attualmente disponibili

Partiamo subito con l’offerta denominata Optima Semplice, che comprende 1000 minuti verso tutti i numeri Optima, 400 minuti verso tutti gli altri numeri mobili e fissi nazionali e 3 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 24.90 euro per il primo anno, pari a 2.075 euro al mese. Trascorsi i primi 12 mesi il prezzo mensile ammonterà a 4.90 euro al mese addebitato su credito residuo.

L’altra offerta è invece denominata Optima 50 Special + e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile. Il prezzo è di soli 8.90 euro al mese per sempre. Le due offerte appena descritte, necessitano di un costo di attivazione pari a 15.90 euro per tutti i nuovi clienti, indipendentemente dall’operatore di provenienza.

In caso di extrasoglia del pacchetto mensile, si applicheranno le tariffe oltre soglia del piano Optima Basic Privati che prevede chiamate nazionali (senza scatto alla risposta) a 15 centesimi di euro al minuto verso i numeri fissi e gli altri operatori e a 5 centesimi di euro verso numeri Optima Mobile. Il costo di ciascun SMS inviato in Italia ammonta a 10 centesimi di euro. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.