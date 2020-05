Gli utenti della piattaforma di streaming online Netflix seguono i canali social ufficiali della piattaforma per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite e sulle eventuali eliminazioni. Finalmente arrivano degli aggiornamenti riguardo alcune serie televisive come, ad esempio, quella di Peaky Blinders e Sex Education, ma purtroppo non ci sono informazioni riguardo su un’altra serie tv molto amata conosciuta con il nome di After Life.

Sex Education, Peaky Blinders e After Life super attese su Netflix: ecco quali sono le novità del momento

Peaky Blinders fa parte delle serie televisive più apprezzate e più attese sulla piattaforma di streaming online più conosciuta al mondo, quella di Netflix. In questo lockdown le preoccupazioni sono state tantissime visto che le riprese sono state sospese per limitare i contagi, ma fortunatamente i lavori sono iniziati nuovamente. Secondo alcune voci da corridoio la sesta stagione potrebbe arrivare nei tempi previsti senza alcun tipo di ritardo.

Le novità ci sono anche per la serie televisiva britannica Sex Education perché una terza stagione è ormai confermata da diverso tempo. Sfortunatamente anche in questo caso le riprese sono momentaneamente sospese, ma secondo alcune voci dovrebbero riprendere a breve. Non si conoscono ulteriori informazioni sulla data di uscita.

Un’altra serie televisiva molto amata è After Life, una fiction disponibile sulla piattaforma dalla trama molto particolare. Netflix ha lanciato la seconda stagione soltanto da poche settimane, ma purtroppo sulla terza stagione non si hanno notizie e neanche l’ideatore della serie ha rivelato qualcosa in merito. A quanto pare, secondo alcune notizie in rete, potrebbe anche fermarsi alla seconda stagione.