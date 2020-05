La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha recentemente annunciato la seconda stagione di Summertime, serie TV originale prodotta da Cattleya e girata in Emilia-Romagna.

La serie TV viaggia accanto alla serie Rai sull’Ispettore Coliandro e film di registi del calibro di Pupi Avati, fino a progetti d’animazione come quello dedicato a Pinocchio e un’opera televisiva su Lucio Dalla.

Netflix annuncia la seconda stagione di Summertime

L’Emilia Romagna si è posizionata in prima linea per favore il rilancio del settore cinematografico, soprattutto in seguito al lockdown che ha fermato tutte le riprese delle maggiori serie TV italiane e non. La Regione continua a investire attraverso il Fondo per l’Audiovisivo gestito dall’Emilia-Romagna Film Commission in produzioni di qualità, realizzate in parte o toto sul territorio regionale, promuovendo al contempo le maestranze del settore e offrendo visibilità alle location emiliano-romagnole.

L’assessore regionale alla Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori ha commentato: “Un segnale importante per imprese e maestranze del settore duramente colpite dall’emergenza legata al Covid-19. E al contempo un segnale con cui la Regione Emilia-Romagna auspica quanto prima la ripresa delle attività in sicurezza su tutto il territorio dopo mesi di fermo, andando incontro alle esigenze delle produzioni sui tempi di realizzazione dei progetti, velocità delle istruttorie e sulla rendicontazione degli stessi“.

I progetti cinematografici sostenuti nel 2020 dal Fondo Audiovisivo regionale sono 17, con la prima chiamata dei bandi rivolti alle produzioni regionali, nazionali e internazionali: 7 documentari, 5 opere televisive, 3 lungometraggi, 2 corti. Non vediamo l’ora di scoprire tutti i dettagli dei progetti appena menzionati, vi ricordo anche che durante il mese di giugno 2020 arriveranno moltissime serie TV attese.