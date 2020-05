Huawei: la EMUI 10.1 in arrivo, ecco anche la lista della EMUI 11

Huawei ce la sta mettendo davvero tutta per tenere in piedi il suo impero che gira attorno alle vendite di smartphone. Questi, nonostante siano tra i più potenti e tra i più belli in termini di design, stanno ricevendo una stangata sul mercato. La colpa è del ban statunitense che ormai tutti conoscono, anche se Huawei continua per la sua strada.

L’interfaccia Android EMUI 10.1 è in arrivo per tutti anche se qualcuno vorrebbe già focalizzarsi sulla prossima EMUI 11.

Huawei: la EMUI 10.1 non è più un miraggio ma ecco anche la lista per la EMUI 11

EMUI 11

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P40 Pro+,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10.1