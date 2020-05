L’operatore low cost di Vodafone presenta un ampio listino offerte davvero convenienti tramite le quali i nuovi clienti hanno la possibilità di ottenere contenuti abbondanti e servizi extra. ho Mobile rivolge l’attivazione delle sue promozioni a tutti i clienti ma ognuna può essere richiesta in relazione al gestore da cui si trasferisce il numero, fatta eccezione per l’offerta solo Giga, disponibile per tutti. Il gestore, oltre ad offrire promozioni economiche ed elevate soglie di minuti, SMS e Giga, garantisce un’ottima qualità e tutela i suoi clienti dalle spese impreviste, bloccando automaticamente i servizi a contenuto e sospendendo la navigazione in caso di esaurimento dei Giga previsti.

ho Mobile: ecco tutte le offerte del low cost rivolte ai nuovi clienti!

Le promozioni ho Mobile disponibili possono essere attivate in base al gestore da cui si effettua la portabilità. Ecco, quindi, quali sono tutte le offerte ho Mobile del momento e quale richiedere trasferendo il numero.

clienti Iliad e MVNO: trasferendo il numero a ho Mobile i clienti in questione possono scegliere tra l’ offerta ho. 4.99€ e l’ offerta ho. 5.99€ . La prima permette di ricevere minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri; la seconda, invece, include anche 70 GB di traffico dati in 4G Basic.

e l’ . La prima permette di ricevere minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri; la seconda, invece, include anche 70 GB di traffico dati in 4G Basic. clienti Kena Mobile, Daily Telecom e nuovi numeri: effettuando la portabilità o richiedendo una nuova linea possono attivare l’ offerta ho. 8.99€ che permette di ricevere minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati in 4G Basic.

che permette di ricevere minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati in 4G Basic. clienti Vodafone, WindTre, Tim e Very Mobile: passando a ho Mobile hanno la possibilità di attivare l’offerta ho. 12.99€ e ricevere minuti ed SMS illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G Basic.

A prescindere dal gestore di provenienza è disponibile anche l‘offerta ho Mobile solo Giga, che permette di ricevere ogni mese 100 GB di traffico dati in 4G Basic al costo di 12,99 euro.