Comet mette alle strette Unieuro e Expert con un volantino davvero bellissimo, per “riaccendere la voglia di hi-tech” l’azienda ha pensato ad una nuova serie di offerte e di prezzi effettivamente tra i più bassi del periodo.

Coloro che vorranno completare gli acquisti potranno comunque decidere di appoggiarsi prima di tutto ai punti vendita sparsi per il territorio, ricordando ad ogni modo che gli ordini saranno effettuabili tranquillamente anche online sul sito ufficiale. In questo caso la spedizione potrebbe essere a pagamento, tuttavia esiste sempre la possibilità di richiedere un finanziamento a Tasso Zero senza interessi, con rate fisse mensili 10 o 20 che siano, tutte addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Le offerte Amazon più speciali ed i codici sconto migliori del momento sono tutti disponibili sul nostro canale Telegram.

Comet: occasione speciale per risparmiare con stile

Innumerevoli sono gli smartphone in promozione, tra i migliori annoveriamo sicuramente Samsung Galaxy A30S a 229 euro, Galaxy Note 10+ a 799 euro, Galaxy A71 a 399 euro, Galaxy A51 a 299 euro, Galaxy A20 a 149 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 299 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 229 euro, Huawei P Smart Pro a 259 euro, Huawei P Smart+ a 159 euro, P40 Lite E a 199 euro, Huawei Y5P a 109 euro, LG K41S a 159 euro, LG K51S a 199 euro, Oppo Find X2 Pro a 1199 euro, Oppo Find X2 Neo a 699 euro, Oppo Find X2 Lite a 499 euro e tanti altri.

Innumerevoli sono anche le offerte attivate su categorie merceologiche completamente differenti, per questo motivo raccomandiamo caldamente di prendere visione delle pagine presenti al seguente link.