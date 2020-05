Da una decina di anni, ormai, è diffusa in Italia la così detta “compravendita case a 1 euro”. Tramite ad alcuni bandi pubblici, infatti, diversi comuni italiani hanno messo in vendita immobili antichi e non utilizzati per la modica somma di 1 euro. Tuttavia, la situazione quest’oggi è leggermente diversa, dato che la procedura per avviare questa tipologia di compravendita non è più la stessa di 10 anni fa.

Come è possibile avviare la compravendita di case a 1 euro?

Attualmente, come già accennato, la situazione non è la stessa rispetto a dieci anni fa. Per avviare questa tipologia di compravendita, è necessario innanzitutto informarsi a dovere. Molto spesso i comuni rendono disponibili diverse linee guida e forniscono numerose informative al riguardo. Il comune di Montresta, ad esempio, ha fornito agli interessati un link denominato AVVISO-CASE ad 1 EURO attraverso il quale è possibile tutti gli sviluppi e le linee guida della compravendita.

Per avviare questa compravendita, le persone interessate alla cessione del proprio immobile sono tenute a compilare il modulo di manifestazione d’interesse e dovranno indirizzarlo all’Ufficio Tecnico-Manutentivo. All’interno di questo modulo sarà necessario:

Manifestare la propria volontà di aderire all’iniziativa pubblica;

Dichiarare di essere proprietari per l’intero o comproprietari;

Individuare l’immobile con tutti i dati utili ai fini catastali;

Manifestare la volontà di cedere l’immobile al prezzo simbolico di € 1,00;

Le persone che interessate all’acquisto dell’immobile, invece, dovranno: