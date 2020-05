Il proprio smartphone oramai è un vero e proprio oggetto indispensabile perché offre delle funzioni incredibili soprattutto grazie alle varie app disponibili sul proprio Play Store o App Store. Sono migliaia le applicazioni disponibili di ogni genere, ma a volte non sempre sono efficienti e sicure.

Difatti, proprio il Play Store avvisa periodicamente i suoi utenti di prestare molta attenzione alle applicazioni disponibili e prima di scaricarle consiglia di leggere recensioni o effettuare una veloce ricerca in rete. A volte, purtroppo, si scaricano applicazioni pericolose non solo per il proprio dispositivo, ma per la privacy stessa.

Fortunatamente, attualmente, è disponibile una lista delle app da evitare di scaricare perché potrebbero impadronirsi di tutte le informazioni e dati disponibili all’interno del telefono. Eccovi svelati alcuni delle applicazioni più note da evitare assolutamente.

App da non scaricare: ecco i nomi di alcune

Gli esperti della tecnologia, gli hacker, riescono a creare delle applicazioni che permettono di impossessarsi delle informazioni degli utenti una volta scaricate. Queste app ogni giorno colpiscono tantissimi utenti, in media 120 milioni di utenti al giorno.

Secondo quanto segnala anche il Play Store, quelle da non scaricare assolutamente o, eventualmente, eliminare immediatamente sono elencate qui di seguito:

SuperVPN Free VPN Client, TapVPN Free VPN, Best Ultimate VPN – Fastest Secure Unlimited VPN, Korea VPN – Plugin for OpenVPN, Wuma VPN-PRO, VPN Unblocker Free unlimited Best Anonymous Secure, VPN Download: Top, Quick & Unblock Sites, Super VPN 2019 USA, Secure VPN-Fast VPN Free, Unlimited VPN y Power VPN Free VPN.

Ad oggi, gli sviluppatori di queste applicazioni non hanno inserito alcuna patch di sicurezza per tutelare la privacy dei loro utenti. Per il momento, dunque, è meglio non scaricarle o disinstallarle.