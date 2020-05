Dopo mesi di attesa, Android 10 per OnePlus 5 e OnePlus 5T è stato finalmente rilasciato. I proprietari di questi due smartphone possono ora scaricare l’aggiornamento al nuovo software. Android 10 è l’ultimo importante aggiornamento del sistema operativo per OnePlus 5 e OnePlus 5T. Entrambi i telefoni sono stati lanciati con Android 7.1.1 Nougat preinstallato nel 2017 e hanno già ricevuto due aggiornamenti del sistema operativo nel corso della loro vita

È stata una lunga attesa per l’arrivo di Android 10; OnePlus ha annunciato a ottobre che l’aggiornamento per i due device sarebbe arrivato nel secondo trimestre 2020. Ora, l’aggiornamento è qui e offre molte nuove funzionalità.

OnePlus 5 e 5T, l’aggiornamento ad Android 10 è già disponibile

Alcune delle funzioni comprese nel nuovo update del software Android sono Smart Reply, Gesti a schermo intero e Modalità scura. La Dark Mode non è in realtà una nuova funzionalità per i telefoni OnePlus poiché è disponibile su OxygenOS da anni, ma l’ultimo update lo rende disponibile anche per questi device.

L’aggiornamento ha una dimensione di 1,8 GB per OnePlus 5T. Esso include una nuova funzionalità di personalizzazione nelle Impostazioni che consente di scegliere le forme delle icone. È stato incluso la nuova funzione Game Space per un accesso più facile ai giochi e una migliore esperienza di gioco. Inoltre, ora è possibile bloccare lo spam tramite parole chiave per Messaggio (Messaggi – Spam – Impostazioni – Impostazioni di blocco).

Altre funzioni comprendono l’aggiunta di nuovi gesti per controllare lo smartphone e l’aggiunta di una barra di navigazione in basso per consentire il passaggio a sinistra o a destra per le app recenti. L’aggiornamento sembra essere arrivato a poche persone, ma prevediamo che sarà disponibile per più utenti nei prossimi giorni.