Amazon: è sbarcato il Bonus Bici e Monopattini, ecco come utilizzarlo

Il bonus mobilità è finalmente sbarcato anche sulla piattaforma di e-commerce Amazon. Tutti gli utenti che vorranno utilizzare il bonus in questione, messo a disposizione del Governo durante la Fase 2, potranno farlo anche sul sito ufficiale di vendite online.

Gli utenti potranno utilizzarlo senza troppi sforzi, ordinando la bici o il monopattino direttamente dal sito della piattaforma, seguendo i pochi e semplici passaggi spiegati appunto nella pagina ufficiale sulla piattaforma dedicata al bonus. Ecco tutti i dettagli.

Su Amazon potete utilizzare il bonus mobilità

Il bonus mobilità, vi ricordo, permette di acquistare un mezzo elettrico o anche una semplice bici come un monopattino utilizzando però uno sconto del 60% dal prezzo di listino fino ad un massimo di 500 euro. L’incentivo rientra nel Decreto Rilancio che il Governo ha rilasciato qualche giorno fa per far ripartire l’economia italiana messa a dura prova dal Coronavirus e dal lockdown di settimane e settimane attuato per bloccare l’avanzare della pandemia.

Il bonus mobilità copre il 60% dell’importo speso sull’acquisto, fino ad un importo massimo di 500 euro. Questo fino ad esaurimento del budget messo a disposizione dal Governo. Se si sceglie un prodotto che costa 300 euro, il valore del buono sarà pari a 180 euro (ossia il 60% di 300) e, al netto del rimborso del buono, la spesa effettiva sarà pari a 120 euro (300 euro – 180 euro di buono).

Secondo le direttive del governo possono utilizzarlo solo i maggiorenni che hanno la residenza (non il domicilio) nei capoluoghi di Regione, nei capoluoghi di Provincia, nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Sul sito della piattaforma è possibile avere alcune risposte ben definite su quesiti che possono venire prima dell’acquisto dei prodotti. Non perdete questa occasione.