Le offerte proposte dal nuovo operatore WindTre ai clienti che decidono di effettuare la portabilità del numero; e quindi acquistare una nuova SIM mantenendo invariato il proprio numero, sono disponibili a partire da soli 5,99 euro al mese. Gli utenti interessati possono ottenere le tariffe senza andare incontro ai costi di attivazione, utilizzando il sito ufficiale http://www.windtre.it.

WindTre: ecco le offerte operator attack rivolte a chi trasferisce il numero da un altro operatore!

I clienti che desiderano effettuare il trasferimento del numero a WindTre possono attivare le tariffe disponibili attraverso la sezione “Offerte per Te” presente sul sito ufficiale del gestore. In base all’operatore di provenienza si ha la possibilità di scegliere l’opzione proposta dal gestore.

A ricevere la tariffa più vantaggiosa sono i clienti provenienti da operatori virtuali. WindTre, infatti, rivolge loro l’offerta Go 50 Top Plus, disponibile a soli 5,99 euro al mese. I clienti pur sostenendo una spesa irrisoria ricevono contenuti abbondanti. Infatti, ogni mese hanno a disposizione: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati.

Altrettanto conveniente è la promozione dedicata ai clienti Iliad, Fastweb e PosteMobile, che possono richiedere l’offerta Go 50 Fire Plus e ricevere: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati. In questo caso, il costo di rinnovo ammonta a soli 6,99 euro al mese.

I clienti Lyca Mobile, invece, possono attivare l’offerta WindTre Go 50 Special Plus, che prevede: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati. La spesa da sostenere per il rinnovo è di 9,99 euro al mese.

I clienti che trasferiscono il numero da Vodafone e Tim, e dai rispettivi operatori virtuali ho. Mobile e Kena Mobile, hanno la possibilità di attivare una tariffa meno vantaggiosa se considerate le quantità di Giga proposte e il costo da sostenere. La WindTre Large Online 20 GB, infatti, prevede una spesa mensile di 14,99 euro e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 20 GB di traffico dati.