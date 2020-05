WindTre in questi primi due mesi di vita ha già presentato una serie di importanti sorprese a tutti i suoi clienti. Nato dall’unione dei due brand, Wind e 3 Italia, il provider è già una certezza nel mercato italiano della telefonia e già ha superato concorrenti come TIM e Vodafone per numero di abbonati.

WindTre rinuncia alle offerte DSU ma lancia una nuova promo con 100 Giga

Nel mese di maggio WindTre ha inaugurato una nova stagione commerciale. In primo luogo, dopo le prime settimane di lancio, sul sito ufficiale non risulta più disponibile la promozione Young DSU. L’iniziativa per gli under 30 che garantiva consumi illimitati per chiamate ed SMS più 80 Giga al costo di 9,99 euro non è più disponibile. Presente, invece, una variante del tutto speculare a questa promozione ma con costo fisso mensile di 11,99 euro.

L’altra grande novità di WindTre è sempre legata alla navigazione internet. Gli abbonati, infatti, potranno sottoscrivere in questi giorni la particolare promozione Cube Large. L’iniziativa si rivolge a quei clienti che hanno un doppio abbonamento per telefonia fissa e ricaricabili. Grazie a Cube Large saranno disponibili 100 Giga extra da utilizzare per la navigazione in rete attraverso smartphone o altri dispositivi. I 100 Giga si rinnoveranno di mese in mese sino all’eventuale disattivazione dell’offerta.

Utilizzando il metodo di pagamento Easy Pay, il costo di Cube Large sarà di 9,99 euro. Ricordiamo che Easy Pay è lo strumento per la fatturazione automatica delle offerte su carta di credito o conto corrente. L’iniziativa sarà disponibile a questo prezzo speciale sino al prossimo 21 Giugno.