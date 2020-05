Dopo l’installazione del nuovo aggiornamento Windows 10 parecchi utenti si sono trovati di fronte alla cosiddetta “schermata blu della morte“. Si tratta di un errore causato dal pacchetto in rilascio da parte di Microsoft che non ha messo in conto i problemi del nuovo cumulative update siglato KB4556799 che nel migliore dei casi causa il blocco di rete che rende inutilizzabili i Personal Computer. Ecco cosa sta succedendo e come rimediare.

Windows 10: pessimo aggiornamento, utenti costretti a rinunciare al proprio computer

Non sono poche le persone che in questo momento stanno inveendo contro Microsoft ed un pessimo update che sta relegando molti Personal Computer a costosi soprammobili. Alcuni affermano che “dopo l’aggiornamento sto riscontrando problemi con Explorer, che risponde o in ritardo o si blocca“. In altri casi sui forum di Reddit è possibile leggere anche: “riscontro arresti anomali della shell e di explorer.exe“.

Nei casi limite una schermata di arresto blocca il sistema con la segnalazione di un codice errore. In altri frangenti lo schermo si blocca o si assiste al mancato funzionamento della rete LTE e della scheda di rete Ethernet del PC. Parecchi altri utenti hanno notato forti lag nell’apertura delle app e per l’accesso al login del sistema.

Tutto sembra far pensare che i rilevati problemi siano conseguenza del nuovo update Windows 10 già identificato. Consigliamo di NON INSTALLARE il pacchetto e nel caso in cui sia già stato installato procedere con un downgrade o un ripristino di sistema da backup precedente.

Avete riscontrato anche voi simili problematiche? Lasciateci un commento in attesa di un aggiornamento di stato ed un patch fix previsto in rilascio da parte della società di Redmond.