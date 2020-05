Agli sviluppatori di WhatsApp non mancano le idee sul futuro della chat. Anche nel corso di queste settimane caratterizzate dall’emergenza sanitaria Covid, il team che si occupa della crescita della piattaforma è stato costantemente al lavoro per garantire al pubblico soluzioni per conversazioni più semplici ed istantanee.

WhatsApp, la novità dei codici QR per l’aggiunta dei contatti

Nelle ultime ore, i leaker di WABetaInfo hanno anticipato un prossimo aggiornamento di WhatsApp. Con il nuovo upgrade, gli utenti avranno a loro disposizione un innovativo metodo per l’aggiunta dei contatti sulla loro rubrica.

Ancora una volta su WhatsApp saranno determinanti i codici QR. Il servizio sceglie di investire risorse in questo strumento di intelligenza artificiale per semplificare l’user experience dei vari account.

In base a questo nuovo aggiornamento, per aggiungere un amico in rubrica sarà necessario inquadrare con la fotocamera del proprio smartphone il codice QR disponibile nella sezione Impostazioni del profili WhatsApp del contatto in questione. L’associazione tra il codice QR e la creazione del nuovo profilo per la rubrica sarà immediata. Una volta creato il contatto (con l’acquisizione del numero e del nome ID), sarà possibile modificare in base alle proprie esigenze ogni dato.

La presenza dei codici QR non è una grande novità in casa WhatsApp. Come vi abbiamo dimostrato anche in precedenti occasioni, gli utenti si possono avvalere di tale tecnologia anche per creare un collegamento della chat sul pc attraverso il servizio WhatsApp Web. E’ plausibile che nel futuro anche a breve termine, i codici QR possano essere utilizzati anche per altre soluzioni della chat.