Il volantino Expert si differenzia dalle ultime campagne promozionali regionali, ovvero comunque limitate ad una ristretta cerchia di punti vendita sul territorio, riuscendo a tutti gli effetti a lanciare una serie di offerte e di prezzi ottimi a disposizione globale.

Ogni singolo utente n Italia vi può accedere, sia stando sul divano di casa (quindi online sul sito ufficiale), che recandosi personalmente in negozio. Coloro che opteranno per l’ordine online devono comunque ricordare che le spese di spedizione sono da considerarsi a pagamento, tranne che in rari casi. La campagna attualmente attiva risulta essere disponibile fino al 4 giugno 2020.

Per i codici sconto Amazon e le nuove offerte speciali abbiamo creato un apposito canale Telegram, lo trovate a questo link.

Volantino Expert: tanti sconti e prezzi bassi per tutti

Il volantino Expert non delude assolutamente le aspettative, nelle oltre 40 pagine destinate al pubblico troviamo infatti una lunga serie di prezzi da cogliere immediatamente al volo. Tra i migliori non possiamo che annoverare Huawei Nova 5T, attualmente disponibile a meno di 300 euro, e Xiaomi Mi Note 10.

Quest’ultimo è in grande ascesa, sebbene il processore non sia da top di gamma assoluto, la qualità generale del prodotto ne giustifica ampiamente la spesa di 499 euro circa (sono presenti ben 5 sensori fotografici posteriori).

La campagna promozionale, come potete ben immaginare, spazia comunque entro un carnet di offerte a dir poco immenso, se volete conoscerle da vicino non vi resta che aprire le pagine sottostanti, ricordando comunque che i prezzi sono attivi sia online che in negozio.