La prossima settimana Vivo solleverà ufficialmente il sipario sulla nuova famiglia X50. Il produttore ha intenzione di lanciare due device, il Vivo X50 e la sua versione Pro. Considerando che il lancio sembra programmato per il 1 giugno, sono iniziate a trapelare le prime indiscrezioni sui device.

Per quanto riguarda il Vivo X50 Pro, abbiamo avuto modo di parlare del super comparto fotografico in un articolo dedicato. In questo articolo invece ci soffermeremo sui rumor che svelano la scheda tecnica della versione base.

L’immagine in apertura mostra il design dello smartphone che sarà caratterizzato da un display Super AMOLED da 6.56 pollici. La risoluzione sarà Full HD+ pari a 1080 x 2376 pixel e con supporto al refresh rate a 90Hz. Il pannello ospiterà anche un notch tondo per la fotocamera frontale da 32MP e un sensore per le impronte digitali integrato.

Ecco la scheda tecnica di Vivo X50

All’interno della scocca troverà spazio il SoC Qualcomm Snapdragon 765G ma non si conoscono ancora i tagli di memoria interna e RAM. Il comparto fotografico sarà composto da una configurazione quad-camera con un sensore principale Sony IMX598 da 48 megapixel. A supporto troverà spazio anche un sensore Samsung S5K3L6 da 13MP, un teleobiettivo OmniVision OV08A10 da 8 MP e una lentre ultrawide sempre da 8MP.

Completeranno la dotazione hardware di Vivo X50 una batteria da 4315mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Non mancherà il jack da 3.5 pollici e un sistema audio Hi-Fi grazie alla presenza del chip DAC. Il prezzo di lancio è ancora avvolto dal mistero, ma non resta che attendere ancora pochi giorni per scoprire maggiori dettagli.