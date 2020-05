Lo stato di avanzamento del 5G è un argomento che suscita la curiosità di molti appassionati nel mondo della tecnologia. Per fortuna, esiste un tool che permette di controllare lo sviluppo dell’installazione del 5G nel nostro paese e nel mondo intero. Il tool è costituito da mappe fornite dalla piattaforma francese che prende il nome di NPERF. Questa piattaforma offre una mappa aggiornata sull’avanzamento del 5G nel mondo e permette di controllare la velocità delle connessioni di rete fissa e mobile.

In Italia, possiamo quindi seguire il progresso delle infrastrutture del 5G delle reti TIM, Vodafone, Wind Tre e Iliad. I dati, che vengono utilizzati per le misurazioni della qualità di rete, sono raccolti in condizioni reali nei test che sono attuati dagli utenti stessi, solo se dispongono dell’app nPerf su smartphone o se hanno visitato il sito web. Le mappe sono molto affidabili, e questo grazie al fatto che la raccolta avviene in quantità massiccia e anonima.

NPERF: alla scoperta delle infrastrutture 5G di TIM, Vodafone, Iliad e Wind Tre

Come è possibile vedere da questo link diretto, in Italia purtroppo le antenne che erogano segnale 5G sono ancora poche. Le aree in cui è disponibile il 5G sono: Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Brescia e Sanremo. Se vi occorre conoscere maggiori dettagli sulla copertura 5G per singolo operatore e in zone specifiche, sarà necessario andare sulla copertura totale dei maggiori operatori telefonici presenti sul territorio e dare un’occhiata più ravvicinata alla zona che è di vostro interesse.