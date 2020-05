A seguito di un periodo difficile per il mondo delle serie TV, Netflix non demorde e si prepara ad accogliere nel suo catalogo attesi ritorni e scoppiettanti nuove stagioni di show amati e chiacchierati. La riconquista del catalogo da parte delle produzioni originali sta diventando sempre più ufficiale: con l’arrivo dell’estate ogni mese sarà caratterizzato da una o più uscite in grado di concludere o continuare storie fino ad ora lasciate in sospeso; l’imminente arrivo di giugno, ad esempio, porterà con sé la nuova stagione di Tredici o 13 Reasons Why. Cosa sappiamo in più?

Netflix si prepara ad accogliere l’estate con il botto: Tredici uscirà presto, forse anche Stranger Things

Come già anticipato, il mese di giugno darà il via alle danze con due novità in catalogo molto attese: la quarta ed ultima stagione di Tredici (13 Reasons Why) e la terza ed ultima stagione di Dark. La prima, in uscita il 5 giugno, porterà a termine la travagliata storia di Clay e di tutti i protagonisti ponendo un punto definitivo all’universo di Hannah. La seconda, invece, risolverà le complicate vicissitudini del giovane Jonas che si è trovato a combattere con un incognita più grande di lui.

Il mese di luglio, poi, potrebbe essere il mese ideale per l’uscita di Stranger Things: sono molti gli utenti in attesa di novità eppure Netflix non sembra volerne fornire. Ovviamente queste non rimangono che speculazioni, ma è inutile nasconderlo: tutti vogliono tornare a vedere la piccola banda di Hawkins alle prese con il Sottosopra.

Infine, per quanto riguarda YOU, invece, l’estate non sarà abbastanza: la terza stagione e Joe Goldberg torneranno in dicembre come preannunciato dalla showrunner qualche tempo addietro.